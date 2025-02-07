شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت إلى الدومينيكان للصيانة.. أمريكا تصادر طائرة حكومية فنزويلية والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات أمريكية

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مصادرة طائرة فنزويلية

الدمام - شريف احمد - صادرت أمريكا الخميس طائرة حكومية فنزويلية، وذلك خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جمهورية الدومينيكان، على الرغم من إعادة تفعيل واشنطن قنوات دبلوماسية مع الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.وتفقّد روبيو مطارا عسكريا في العاصمة سانتو دومينغو حيث ألصق المدعي العام في الجمهورية وممثل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لافتة كتب عليها "تمت مصادرتها" على طائرة من طراز داسو فالكون 200 تحمل العلم الفنزويلي.وصادرت سلطات جمهورية الدومينيكان الطائرة العام الماضي بعد أن قالت السلطات الأمريكية إنها انتهكت عقوبات أمريكية مفروضة على فنزويلا.واستخدم مسؤولون فنزويليون الطائرة للسفر إلى اليونان وتركيا وروسيا ونيكاراغوا وكوبا، ووصلت إلى جمهورية الدومينيكان للصيانة، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.كذلك استخدم وزير النفط في حكومة مادورو الطائرة لحضور اجتماع لمنظمة أوبك في الإمارات في العام 2019، وفقا لوزارة الخزانة.وفي سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن مصادرة طائرة حكومية فنزويلية أخرى في جمهورية الدومينيكان كان يستخدمها مادورو في رحلات دولية.وتعهّد الرئيس دونالد ترامب اتّباع سياسة متشدّدة حيال فنزويلا، وكان سعى في ولايته الرئاسية الأولى إلى إطاحة مادورو الذي واجه تشكيكا دوليا في شرعية فوزه بالانتخابات.لكن المبعوث الخاص لترامب إلى فنزويلا ريتشارد غرينيل، زار كراكاس في الأسبوع الماضي للقاء مادورو وتأمين الإفراج عن ستة معتقلين أمريكيين.وقالت فنزويلا إن المحادثات سادها "احترام متبادل"، لكن روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين شدّدوا على أن واشنطن ما زالت ترفض الاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.