إعلان حالة الطوارئ في جزيرة يونانية مع تواصل هزات أرضية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حالة الطوارئ في سانتوريني، اليوم الخميس، فيما تستمر الهزات الأرضية في ضرب الجزيرة اليونانية المعروفة بالجذب السياح.

يتيح الإعلان، الذي أصدرته وزارة الحماية المدينة، للسلطات تعبئة المعدات الثقيلة وأفراد الإغاثة للقيام بالإجلاء دون تأخير.

وقالت السلطات اليونانية إن الوضع في جزيرة سانتوريني ومجموعة الجزر الواقعة في بحر إيجه التي تعرضت لمجموعة من الزلازل، مازال متوترا حيث سجلت سلسلة جديدة من الهزات الأرضية اليوم الخميس، في سياق موجة هزات غير مسبوقة حيّرت العلماء وأدت إلى نزوح جماعي للسكان.

وسجل معهد أثينا للجيوديناميكية، وهو السلطة الرائدة في تحليل الزلازل في اليونان، سبع هزات متتالية تجاوزت شدتها أربع درجة في الصباح الباكر.

وجاء ذلك بعد تسجيل زلزال بقوة 5,2 درجات، مساء أمس الأربعاء، وهو الأقوى حتى الآن منذ نهاية الأسبوع.

لم يتمكن الخبراء، حتى الآن، من تقديم تقدير نهائي بشأن موعد انتهاء النشاط الزلزالي، لكنهم يؤكدون أنه أمر غير مسبوق.

السكان يستعدون لمغادرة جزيرة سانتوريني على متن عبّارة

وقال أثاناسيوس ياناس مدير الأبحاث في المعهد لقناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية "الشدة تتراجع لكنها لم تستقر بعد".

وصرّح فاسيليس كاراستاثيس نائب مدير المعهد للمحطة "لقد وصلنا إلى منتصف الطريق".

وأعلن المعهد، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من ستة آلاف هزة أرضية في المنطقة القريبة من جزر سانتوريني وأمورغوس وأنافي وإيوس منذ 26 يناير الماضي.

في الأثناء، غادر أكثر من 11 ألفا من السكان والعمال الموسميين سانتوريني منذ نهاية الأسبوع عن طريق البحر والجو، مع برمجة شركات النقل رحلات إضافية.

ويقول الخبراء إن المنطقة لم تشهد نشاطا زلزاليا على هذا النطاق منذ بدء تسجيل الزلازل في العام 1964.

وتقع سانتوريني فوق بركان ثار آخر مرة في عام 1950، لكن لجنة خبراء قالت الاثنين إن الهزات الحالية "ليست مرتبطة بالنشاط البركاني".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزات.

استقطبت جزيرة سانتوريني حوالى 3,4 ملايين زائر في عام 2023. وكان أكثر من مليون منهم من ركاب السفن السياحية.