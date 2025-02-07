شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: التحالف الوطنى نجح في تعزيز جهود الدولة بملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق العديد من النجاحات منذ انطلاقه وحتى الآن، وأنه نجح في توحيد جهود المجتمع الأهلي في مصر وتوجيهه للطريق الصحيح، ليكون داعما لجهود الدولة المصرية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لعب دورا مهما لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث أطلق العديد من المبادرات التي كان لها تأثير كبير في دعم الفئات الأكثر احتياجا، اعتمادا على ما يمتلكه من قاعدة بيانات ضخمة بشأن الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن اجتماع رئيس الوزراء، بهدف التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة مبادرات لدعم الأسر المستحقة، يهدف لتعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التى تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان المُعظم، مؤكدا أن مبادرات التحالف الوطنى ساهمت بقوة في توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن التحالف الوطني نجح في تطوير أنشطته لتتحول من مجرد مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، وتمثل ذلك بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، وفتح عدد من الورش لصغار الحرفيين، مؤكدا أن خلال فترة قصيرة ترك التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بصمة واضحة في نجاح توحيد جهود العمل الأهلي والتطوعي ومشاركة المجتمع المدني مع الدولة في دعم مسيرة التنمية والبناء وتعزيز الجهود المبذولة من قبل الدولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.