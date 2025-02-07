شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الحركة الوطنية: ندعم تحول الدعم العيني إلى النقدي حتى يصل لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنهم يستهدفون العمل على زيادة دخل المواطنين والتحول من الدعم العيني إلى النقدي حتى يصل الدعم لمستحقيه، فضلا عن العمل على استقرار أسعار السلع ولا يكون هناك سعرين لسلعة واحدة.

وأوضح اسامة الشاهد، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن كل الأحزاب موالية للوطن وهم في الحركة الوطنية لهم تيار له فكر معين ويدرسون الموضوعات وهناك ملفات يتوافقون مع الحكومة وملفات أخرى يكون لهم رأي مخالف ويحصل نقاش داخل البرلمان لحين الوصول لأغلبية.

وشدد أسامة الشاهد، أن الصناعة قاطرة وممكن تخرج الوطن من أزمة توفير الموارد الدولارية، قائلا: "كان لازم يكون في اتجاه لزيادة التصدير عشان نضبط المدفوعات الدولارية ولازم يكون في جذب للاستثمارات الخارجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات"، مشيدا بتسهيل الاجراءات على رجال الاعمال التي تقدمها وزارة الصناعة.

