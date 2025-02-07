شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد: اتساع كبير للمشاركة الوطنية في الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء أمناء مجلس الحوار الوطنى، كان للاطمئنان من مجلس الأمناء لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار الوطنى استقبل أكثر من 400 ألف رسالة تم تجميعهم في ميا يقرب من 120 قضية، وتم الانتهاء من مناقشة 70 % منهم، وتم انجاز 110 جلسة، 256 توصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هناك اتساع كبير للمشاركة الوطنية في الحوار الوطنى، مؤكدا أن هناك أحزاب كثيرة تحت التأسيس شاركت في الحوار الوطنى وما يقرب من 400 جهة لتحقيق الهدف الأساسي الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مختلف قضايا الوطن.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.