شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"اقتصادية النواب" توافق إيجابى بين الحوار الوطنى والحكومة لدعم ملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ولعل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والمخرجات التي انتهت بهذا اللقاء ولعل أبرزها تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك حالة كبيرة من التوافق بين الحكومة ومنصة الحوار الوطني في العديد من الملفات أبرزها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الدور الذي يقوم به الحوار الوطني في العديد من الملفات المهمة والتي تشغل الشارع المصري، مؤكدا أن الحوار الوطنى أصبح عنوان المرحلة الحالية للجمهورية الجديدة.



وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هناك حالة من التفاعل الإيجابي بين الحوار والحكومة في الخروج بعدد من المخرجات والتوصيات التي يتم ترجمتها في صورة قرارات على أرض الواقع، ولهذا فقط نجح الحوار الوطنى أن يكون منصة لتبادل الرؤى وتسليط الضوء على مختلف الملفات التي تشغل المواطن البسيط، ورجل الشارع، في المقام الأول، إضافة لجهود الحوار الوطني في تعزيز ثوابت الأمن القومي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.