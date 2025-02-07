شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: آليات الحوار الوطنى نجح نجاحا باهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء أمناء مجلس الحوار الوطنى، كان أكثر من رائع، مؤكدا أن الحوار الوطنى جمع أطياف المجتمع المصري تحت سقف الحوار الوطنى تحت محاوره الثلاثة اجتماعى وسياسي واقتصادي ويناقشهم بدون سقف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن معظم التوصيات للحوار الوطنى تم إرسالهم للحكومة للتنفيذ، مؤكدا ان آليات الحوار الوطنى نجح نجاحا باهراً.



وتابع أن دعوة للحوار الوطنى كانت عبقرية تحت شعار الوطن آولا، مؤكدا أن الحوار الوطنى حدث زخم كبيرا، انعكس على الانتخابات الرئاسية التي شهدت اقبال كبيرا جدا.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.