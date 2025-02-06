رئيس كولومبيا: الكوكايين جدير بالتقنين.. ليس أسوأ من الويسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بوغوتا: قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو خلال اجتماع للحكومة إن الكوكايين "ليس أسوأ من الويسكي"، وإنه غير قانوني فقط لأنه يأتي من أميركا اللاتينية.

أمضت كولومبيا، أكبر منتج ومصدر للكوكايين في العالم، عقوداً من الزمن في مكافحة تهريب المخدرات، لكن الرئيس اليساري للبلاد زعم أن المخدرات كانت كبش فداء للسياسيين الأميركيين، الذين شنوا الحرب على المخدرات لعقود من الزمن.

وقال بيترو خلال اجتماع حكومي استمر 6 ساعات : "الكوكايين غير قانوني لأنه مصنوع في أميركا اللاتينية، وليس لأنه أسوأ من الويسكي".

وأضاف أن "العلماء قاموا بتحليل هذا الأمر: الكوكايين ليس أسوأ من الويسكي"، مشيرا إلى أن صناعة الكوكايين العالمية يمكن "تفكيكها بسهولة" إذا تم تقنين المخدرات في جميع أنحاء العالم.

وقال بيترو "إذا أرادوا أن يسود السلام، فلابد من تفكيك تجارة المخدرات. ويمكن تفكيكها بسهولة إذا شرعوا في إضفاء الشرعية على الكوكايين في العالم. وسوف يتم بيعه مثل النبيذ".

في المقابل، أشار بيترو إلى أن الفنتانيل، وهو أحد المواد المساهمة في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، "يقتل الأميركيين، لكنه لا يصنع في كولومبيا".

الفنتانيل دواء صيدلاني

وأضاف أن "الفنتانيل تم تصنيعه كدواء صيدلاني من قبل شركات متعددة الجنسيات في أمريكا الشمالية"، وأن أولئك الذين استخدموه "أصبحوا مدمنين".

وكان بيترو على خلاف بالفعل مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بعد أن منعت بلاده في البداية الطائرات العسكرية الأمريكية من الهبوط وعلى متنها مهاجرون عائدون.

وردت إدارة ترامب بالتهديد بفرض رسوم جمركية عقابية على الصادرات الكولومبية إلى الولايات المتحدة، مما دفع بوغوتا إلى الموافقة على قبول المهاجرين "دون قيود أو تأخير"، بحسب البيت الأبيض.

وصل إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى مستوى قياسي في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 53 % إلى أكثر من 2600 طن، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.