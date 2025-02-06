شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين ويحذر من تداعياتها والان مع تفاصيل الخبر

استنكر المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتي تتحدث عن مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه .

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن هذه التصريحات تعكس محاولات مستمرة لتغيير الواقع الديموغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وثمن الجندي، في بيان له، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يؤكد موقف الدولة المصرية بشكل واضحًا وقاطعًا في رفضه التام لأي مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم، محذرًا من التداعيات الكارثية التي يمكن أن تترتب على مثل هذه السياسات، سواء على مستوى مسار المفاوضات أو على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ أن مصر،د التي لعبت دورًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية عبر عقود، تدرك جيدًا أن محاولات فرض حلول أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد والتصعيد، كما أن أي تحرك يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري هو تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عنها.

وأضاف المهندس حازم الجندي، أن الموقف المصري في هذا الشأن لا يقتصر فقط على الإدانة، بل يمتد إلى التأكيد على عدم القبول بأي شكل من أشكال التواطؤ أو الصمت تجاه هذه الممارسات، إذ شدد البيان على أن مصر لن تكون طرفًا في أي سيناريو يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، سواء كان ذلك بشكل مرحلي أو نهائي