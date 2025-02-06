شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، الخميس، انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على قناة بنما.

ومولينو الذي سبق له وأن أعلن أنّه لن يجدّد مذكرة التفاهم الموقّعة مع الصين، قال خلال مؤتمر صحافي الخميس إنّ سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمّن "الإعلان عن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.

