أوكرانيا تقصف مطارا في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قوات تابعة لها قصفت مطارا في جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت الهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الهجوم الذي شنته على مطار بريمورسكو-أختارسك في منطقة كراسنودار الروسية، تسبب في اندلاع حريق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيرة فوق كراسنودار، لكنها لم تحدد مكان أو اسم المطار. وطورت أوكرانيا طائرات مسيرة طويلة المدى كجزء من جهودها لتطوير صناعة الأسلحة المحلية لديها وتقليل اعتمادها على المساعدات الغربية.

وفي بعض الأحيان، وصلت الطائرات المسيرة إلى عمق الأراضي الروسية، حيث استهدفت مصافي النفط ومستودعات الأسلحة والمطارات.