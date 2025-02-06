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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4.. تحطم طائرة تابعة للجيش الأمريكي في جنوب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين تحطم طائرة خفيفة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، كانيشكا جانجوبادهياي لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن الجيش الأمريكي كان متعاقدًا على الطائرة التي تحطمت في الإقليم بجنوب البلاد.
وأضاف أن القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ستصدر بيانًا بشأن الحادث.
وأفاد أمير جهاد تيم أمبولودتو، ضابط السلامة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، بانتشال جثث 4 أشخاص من بين الحطام، ويبدو أنهم أجانب.
اصطدام طائرتين يابانية وأمريكية
قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي في الولايات المتحدة، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار اصطدمت على ما يبدو بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا صباح الأربعاء.
واستجابت السلطات للحادث في نحو الساعة 10.17، حسبما قال المطار على منصة إكس.
وعملت سلطات المطار على إخراج الركاب من الطائرة.
دون إصابات للطاقم أو الركاب
قالت سامانثا مور فاكتو المتحدثة باسم شركة دلتا في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن طائرتها من طراز بوينج 737 كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.
وأضافت أنه كان هناك 142 راكبًا على متن رحلة دلتا رقم 1921 المتجهة إلى بويرتو فالارتا بالمكسيك، وجرى نقلهم إلى طائرة جديدة.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.