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التنسيقية تحتفل بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

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التنسيقية تحتفل بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الخميس، 06 فبراير 2025 03:43 م

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته السادسة والخمسون.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد شوقي، مدير عصير الكتب، والمستشار محمد  الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركتها في معرض القاهره الدولي للكتاب، حيث عقدت التنسيقية 4 ندوات ثقافية خلال أيام المعرض، واستقبل صالون التنسيقية عدد من الكتاب والشخصيات العامة وشباب الجامعات المصرية.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب منبراً ثقافياً يحرص ملايين المصريين على زيارته.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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