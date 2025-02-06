شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تحتفل بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته السادسة والخمسون.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد شوقي، مدير عصير الكتب، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركتها في معرض القاهره الدولي للكتاب، حيث عقدت التنسيقية 4 ندوات ثقافية خلال أيام المعرض، واستقبل صالون التنسيقية عدد من الكتاب والشخصيات العامة وشباب الجامعات المصرية.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب منبراً ثقافياً يحرص ملايين المصريين على زيارته.