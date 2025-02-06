محدث: تنديدات دولية واسعة لمخطط ترامب بشأن غزة وتهجير سكانها

القاهرة - كتب محمد نسيم - نددت كثير من الدول في العالم، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السيطرة على قطاع غزة ، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مجددا دعم بلاده لحل الدولتين في الشرق الأوسط، وموقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية مجددا دعمها لحل الدولتين، منوهة إلى "أنها لن تعلق على كل اقتراح يتم طرحه".

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويزعزع استقرار المنطقة.

وأضافت: مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتحت إشراف السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن بلادها ستواصل معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي، وأي رغبة في ضم الضفة الغربية بشكل أحادي.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني لامي: "نريد أن نرى الفلسطينيين يزدهرون في غزة والضفة، مؤكدا ضرورة ضمان مستقبل للفلسطينيين في وطنهم".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تعارض دعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وجاء رد الصين على تصريحات ترمب، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين سيين، قائلا: إن الصين تعارض جعل الفلسطينيين في غزة هدفًا للتهجير القسري، وتعارض دعوات الاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

من جهته، قال رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: "بعد أشهر من العقاب الجماعي ووفاة أكثر من 40 ألفا في غزة، فإن أي اقتراح بإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم غير مقبول وخطير".

وقال: يجب ألا يكون هناك تطهير عرقي في غزة، وحل الدولتين وحده المناسب لتحقيق السلام الدائم.

وأعرب وزير خارجية اسبانيا عن رفض بلاده اقتراح ترمب بإعادة توطين الفلسطينيين بأماكن أخرى، والسيطرة على غزة لإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأكد أن غزة لسكانها الفلسطينيين، ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطين المستقبلية التي ندعمها.

من جانبه، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إن روسيا تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين"، مشددا على موقف بلاده بأن السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وأضاف "أن فكرة ترمب بشأن إعادة التوطين قوبلت بالرفض من قبل العواصم العربية الكبرى".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "إن تصريحات ترمب بشأن خطة للسيطرة على قطاع غزة الذي دمرته الحرب "غير مقبولة".

وأضاف: أي خطط تجعل الفلسطينيين "خارج المعادلة" ستؤدي إلى المزيد من الصراع.

وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا "أن غزة مثل الضفة الغربية و القدس الشرقية ملك للفلسطينيين، وطرد الفلسطينيين من غزة غير مقبول، ويتعارض مع القانون الدولي".

وحذرت من أن طرد الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى معاناة وكراهية جديدة.

من جهتها، أعلنت الخارجية الإندونيسية عن رفضها الشديد لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة، أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنهم.

المصدر : وكالة وفا