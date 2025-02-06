إسرائيل تحرق وتفجر منازل في بلدتين بجنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات إحراق وتفجير المنازل في بلدتي «رب ثلاثين» و«يارون» بمحافظة النبطية جنوب لبنان، مسجلاً بذلك خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبذلك يرتفع إجمالي خروق إسرائيل للاتفاق منذ سريانه قبل 72 يوماً إلى 854 خرقاً، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضرمت قوات إسرائيلية النار في عدد من المنازل ببلدة «رب ثلاثين» الواقعة ضمن قضاء مرجعيون.

وفي بلدة «يارون» التابعة لقضاء بنت جبيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ممنهجة طالت العديد من المنازل.

وفي سياق آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أمس، إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان.

وقالت المديرية في بيان إن «حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر وسط لبنان ضبط سيارة رباعية الدفع يقودها لبناني وبداخلها كمية من الأسلحة والذخائر الحربية عبارة عن بنادق ومسدسات مختلفة ومماشط وذخيرة».

وأضاف البيان أن «الموقوف اعترف بإحضاره الأسلحة المضبوطة من سوريا برفقة شخص آخر والذي قبض عليه لاحقاً واعترف بمشاركة الأول في أكثر من 5 عمليات مماثلة».

وأشارت المديرية في بيانها إلى أنه جار العمل لتوقيف متورطين آخرين.