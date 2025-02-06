قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي الطور وسلوان بمدينة القدس المحتلة، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من المنازل والاعتداء على سكانها.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة شبان بجروح مختلفة، نتيجة ضربهم من قبل قوات الاحتلال، عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية، التي تشهد اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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