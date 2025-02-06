رغم التنديد العالمي.. تعليمات إسرائيلية بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رغم التنديد والاستهجان العالمي من خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع طواعية.

وأوضح كاتس أن الخطة ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والجو. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الخطة ستسمح لسكان غزة بالمغادرة إلى أي مكان في العالم يروه مناسباً.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، وهو المقترح الذي قوبل باستهجان عربي وعالمي وفقا لـ “العربية”

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