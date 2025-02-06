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الصين ترفض تصريحات ترامب حول غزة

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الصين ترفض تصريحات ترامب حول غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - رفضت دولة الصين ، اليوم الاربعاء 5 فبراير 2025 ،  تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ، بتأكيدها أنها تعارض التهجير القسري لسكان القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحافية دورية: "نأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار والحكم بعد انتهاء الصراع، فرصة لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح من التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين".

كان ترامب أعلن في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الثلاثاء، أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة.

وأضاف: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة".

المصدر : وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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