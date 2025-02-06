شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية حول معالجة الصرف الصناعى بمصانع السكر أمام طاقة النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 9 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم لمناقشة 8 طلبات إحاطة لوزيرى الكهرباء والبترول فضلا عن اتفاقية دولية مهمة حول مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر.

وفى هذا السياق، تنظر اللجنة يوم الأحد القادم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع " معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والعلاقات.

وخصصت اللجنة اجتماعتها الاثنين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الكهرباء، وتشمل المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن عدم توصيل الكهرباء وإنارة عزبة الشاعر التابعة لقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والنائب هانى مصطفى خضر، بشأن عدم الموافقة على تركيب عدادات الكهرباء للمنازل فى عزبة الصعايدة التابعة لقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، والنائب جمال فؤاد السيد، بشأن تأثير خطوط وأبراج الجهد المتوسط على حياة المواطنين بقرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والنائب عبد الله أحمد عبد الله، بشأن عدم توصيل التيار الكهربائى وعدم تغيير بعض الأعمدة والمحولات ببعض المناطق بمحافظة القليوبية.

وحسب جدول الأعمال، تنظر اللجنة البرلمانية خلال اجتماعها الثلاثاء لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الموجهة لوزير البترول، وتشمل تلك المقدمة من النائب أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن إدخال الغاز الطبيعى لقرى الوحدة المحلية بكفر منصور، واستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى لباقى قرى الوحدة المحلية ببلتان وذلك بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، و النائب عبد الله أحمد عبد الله، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى فى الكثير من المناطق وبالأخص قريتى أبو سنه وميت حلفا بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة طلبات النائب جمال فؤاد السيد، بشأن عدم إدخال الغاز الطبيعى بقرى كفر عامر ورضوان بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وعدم استكمال الأعمال الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى لقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.