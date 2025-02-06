شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: إصرار أمريكا على تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإصرار الأمريكي الواضح من خلال تصريحات دونالد ترامب، انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتي تجرم التهجير قسريا تحت أي ظرف.

وقالت النائبة: ما يحدث من الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين مخالفة صريحة وواضحة للشرعية الدولية وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن الموقف المصري ثابت ولن يتغير في رفض أي صورة من صور التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد، داعية مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل لبحث هذه التطورات، لاتخاذ موقف موحد في رفض تهجير الفلسطينيين.

وأكدت أمل سلامة، أن هناك العديد من دول العالم التي ترفض الموقف الأمريكي المتمسك بتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي سرعة التحرك من أجل إقرار حق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة.