شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تنفي إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناتها والان نبدء بالتفاصيل

عبور السفن الأمريكية في قناة بنما

قناة بنما

تحذيرات أمريكية لبنما

الدمام - شريف احمد - نفت هيئة قناة بنما، إعفاء السفن الحكومية الأمريكية، من دفع رسوم المرور.وقالت هذه الهيئة المستقلة التي تدير الممر المائي: "تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق".وأضافت أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سفن الحكومة الأمريكية لن تدفع رسوما بعد الآن لعبور قناة بنما.وذكرت الخارجية في منشور عبر منصة "إكس" قالت فيه: "وافقت حكومة بنما على عدم فرض رسوم على سفن الحكومة الأمريكية لعبور قناة بنما، مما يوفر ملايين الدولارات سنويًا للحكومة الأمريكية".كما صرح ترامب في عدة مناسبات بأن بلاده يجب أن تكون لها سيطرة على هذا الممر المائي المهم.نظيره البنمي، خوسيه راؤول مولينو، على الفور رفض تلك التصريحات، بشكل قاطع.وذكر ترامب أن الصين تدير هذا الممر المائي المهم في أمريكا الوسطى، وهو ما نفته كل من بنما والصين كذلك.وقبل أيام حذّر وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو بنما، من تحرّك أمريكي ضدها ما لم تجرِ "تغييرات فورية" على صلة بقناة بنما.وقال روبيو إن بنما انتهكت معاهدة التسليم، موضحا أن "الوضع الراهن غير مقبول وأنه إذا لم تجرَ تغييرات فورية، فإن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة".