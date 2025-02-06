شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمتنع عن دفع رسوم سفنها العابرة في قناة بنما والان نبدء بالتفاصيل

عبور السفن الأمريكية في قناة بنما

ضغط كبير على بنما

الدمام - شريف احمد - في أعقاب انتقادات شديدة من واشنطن لإدارة الممر المائي ببنما، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سفن الحكومة الأمريكية لن تدفع رسوما بعد الآن لعبور قناة بنما.وفي منشور عبر منصة إكس ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية: "وافقت حكومة بنما على عدم فرض رسوم على سفن الحكومة الأمريكية لعبور قناة بنما، مما يوفر ملايين الدولارات سنويًا للحكومة الأمريكية".وفي خطاب تنصيبه يوم 20 يناير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأحقية الولايات المتحدة في قناة بنما.ومنذ ذلك الحين، صرح ترامب في عدة مناسبات بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون لها سيطرة على هذا الممر المائي المهم.هذا ورفض نظيره البنمي، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع تلك الادعاءات، كما ادعى ترامب أن الصين تدير هذا الممر المائي المهم في أمريكا الوسطى، وهو ما نفته كل من بنما والصين كذلك.هذا وتتعرض بنما لضغط كبير لتقديم تنازلات، ولم يستبعد ترامب اتخاذ إجراءات عسكرية.وتربط القناة التي يبلغ طولها 82 كيلومترا بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ في أمريكا الوسطى.وشُقت تلك القناة، في بداية القرن العشرين من قبل فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي.وفي 31 ديسمبر 1999، سلمت الولايات المتحدة إدارة القناة إلى بنما، وهي الصفقة التي جرى التفاوض عليها من قبل الرئيس الأمريكي الديمقراطي الراحل جيمي كارتر.