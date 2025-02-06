السعودية تعرب عن أسفها لحادث إطلاق النار الذي وقع في السويد

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو بمملكة السويد، ومانتج عنها من وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص. وعبرت المملكة عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولشعب وحكومة السويد، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



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