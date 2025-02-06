شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الخدمات العلاجية فى مصر.. اعرف حجم مستهدفات الحكومة خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تمثل الرعاية الصحية المتطورة ركيزة أساسية فى استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة إلى تحسين جودة الخدمات العلاجية وضمان توفيرها لجميع المواطنين بعدالة وكفاءة. وفى هذا الإطار، تتبنى الحكومة خططًا طموحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع الصحى، وتعزيز تجهيزات المستشفيات والمراكز الطبية بأحدث التقنيات، مما يساهم فى تحسين التشخيص والعلاج والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وفى هذا السياق، تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أقرها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مجموعة من المستهدفات الرئيسية لتطوير وتجهيز الخدمات العلاجية المتخصصة، من خلال تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بأحدث الأجهزة والمعدات، خلال العام الجارى 2024/2025 وفى مقدمه ذلك:

- 12 و3 جهاز أشعة عادية ثابت ومتنقل على الترتيب، وعدد 27 جهاز أشعة فحص الثدي.

- 12 جهازا لقسم الأشعة، و27 جهازا لكل من قسمى الطوارئ والكلى.

- 19 مركز أسنان، وثلاثة مراكز رعاية مسنين.

- 390 كاشفات رقمية لتطوير أجهزة الأشعة.

- 27 تجهیزات طبية للقوافل العلاجية، عدد 30 نظام حفظ وتداول صور الأشعة.

- 27 وحدة علاج بالأكسجين.