شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة أردنية: تهجير أهل غزة مقترح مستحيل بسبب جهود زعيمي مصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الكاتبة الصحفية نيفين عبد الهادي مدير تحرير جريدة الدستور الاردنية، أن هناك جهود جبارة تبذل من قبل دولتي مصر والأردن لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات للتصفية، قائلة: "مصر والأردن في وش المدفع وفي حركة كبيرة تبذل من الرئيس السيسي والملك عبد الله لمنع المخططات التي تستهدف المنطقة".

وأضافت نيفين عبد الهادي، خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، أن الرئيس الامريكي ترامب ليس جديد عليه ما يفعله من أطروحات، مضيفة" "ترامب عندما يقرر إذا لم يواجه بقوة عربية ريما ينفذ ما يخطط له وفكرة نقل الغزيين إلى مصر والاردن مستحيلة بسبب جهود زعيمي مصر والأردن بالإضافة الى تشبث الغزيين بأرضهم".

واستكملت: "الاشقاء في غزة حينما عادوا إلى الشمال المهدم عادوا بلا شيء ونحكي عن شعب جبار وثابت في أرضه ويصعب انتزاعه ويقف إلى جانبه الاردن ومصر ولن تحقق امريكا ولا اسرائيل ما تصبوا إليه"، مؤكدة أن هناك قرار وعزيمة عربية ورفض شعبي عربي مصري اردني فلسطيني لمقترح ترامب.

