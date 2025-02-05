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زلازل تضرب منطقة بركانية محيطة بنابولي في إيطاليا

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زلازل تضرب منطقة بركانية محيطة بنابولي في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت عدة زلازل المنطقة المحيطة بمدينة نابولي بجنوب إيطاليا صباح اليوم الأربعاء، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.


وأضاف المعهد أن قوة الزلزال بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع في حقول فليجريان وهي منطقة بركانية للغاية، في غرب المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش).

وبحسب التقارير الأولية، لم يتسبب الزلزال في أي إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن تم الشعور به بوضوح. وعلقت العديد من المدارس الفصول الدراسية كإجراء احترازي.

وتعرضت حقول فليجريان وهي أكبر بركان نشط في أوروبا، لزلازل متكررة لبعض الوقت وصدر إنذار باللون الأصفر لها منذ أكثر من عشر سنوات، والذي يدعو للحذر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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