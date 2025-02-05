شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تتبادلان 300 أسير حرب والان نبدء بالتفاصيل

تبادل الأسرى

الدمام - شريف احمد - أعلنت موسكو الأربعاء أنّها تبادلت مع كييف 150 أسير حرب من العسكريين الأوكرانيين مقابل عدد مماثل من العسكريين الروس، في واحدة من القضايا القليلة التي تمكنت الدولتان المتحاربتان من التعاون بشأنها حتى الآن.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ 150 من عسكرييها المحتجزين لدى أوكرانيا تم تبادلهم مقابل 150 أسير حرب من الجانب الآخر.وأشارت إلى أن العسكريين الروس باتوا الآن في بيلاروس، الحليف الوثيق لروسيا وجارة البلدين، لتلقّي "رعاية نفسية وطبية"، وأضافت أنّ عملية التبادل جاءت نتيجة "عملية تفاوض".من جهته، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام: "اليوم هو يوم جميل لنا جميعا"، وأضاف: "نحن نستعيد 150 من الأسر في روسيا من المدافعين عنّا".وأوضح زيلينسكي أنّ العسكريين المفرج عنهم يتضمنون "جنودا ورقباء وضباطا"، بعضهم محتجز في روسيا منذ "أكثر من عامين".وأشارت روسيا وأوكرانيا الأربعاء، إلى أن عملية التبادل تمّت بمشاركة من دولة الإمارات التي تضطلع بدور نشط في المباحثات وصفقات تبادل الأسرى بين كييف وموسكو وتقوم أيضا بالتوسّط لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا إلى بلدهم.