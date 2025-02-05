شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تصريحات ترامب تطيح بكافة القوانين والمعاهدات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تطيح بكافة القوانين والمعاهدات الدولية وما هو إلا غطاء لتصفية القضية الفلسطينية، وما حاولت الحرب على مدار عام ونصف الوصول إليه يحاول هو تنفيذه في غضون أيام من توليه رئاسة أمريكا.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الدولة المصرية موقفها تاريخي تجاه القضية الفلسطينية وأعلنت رفضها لتهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية وهو موقفها الواضح وضوح الشمس والمعلن منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تداعيات السابع من أكتوبر 2023.

وشدد على أن الدولة المصرية أعلنت رفضها أمام العالم خلال الأيام القليلة الماضية بالثبات على موقفها برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والشعب المصري خرج ليعلن رفضه التام للتهجير، وعدم المساس بالأمن القومى المصري، واجتمع المعارض مع المؤيد أمام معبر رفح الجمعة الماضية ليعلنوها أمام العالم على الحدود المصرية ليؤكدوا "لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية.. سيناء خط أحمر".