نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة "قد تغير التاريخ"

القاهرة - كتب محمد نسيم - عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تنطوي على تهجير سكان قطاع غزة .

وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "ترامب لديه فكرة مختلفة جديرة بالاهتمام".

واعتبر نتنياهو أن خطة ترامب بشأن غزة "قد تغير التاريخ. ترامب يرى مستقبلا مختلفا لغزة".

وأشاد بالرئيس الأميركي، ووصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق"، وذلك عقب اجتماع بين الزعيمين في البيت الأبيض.

وقال نتنياهو للصحافيين بعد الاجتماع في واشنطن: "قلت هذا من قبل وسأقوله مجددا: أنت أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض. لهذا السبب فإن شعب إسرائيل يكن لك هذا القدر الهائل من الاحترام".

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه نحو مصر والأردن.

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وقال في المؤتمر الصحفي مع نتنياهو: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكه. سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

وأضاف: "سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "السبب الوحيد لرغبة سكان غزة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل".

وتعهد ترامب بالعمل على "توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة".

المصدر : سكاي نيوز عربية