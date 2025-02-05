مسؤول امريكي : سنتوصل لحلول بشأن نقل فلسطينيين من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مستشار الامن القومي الأمريكي، مايكل والتز ، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 ، إن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب ستتمكن من التوصل الى بعض الحلول بخصوص نقل فلسطينيين من قطاع غزة .

وأوضح والتز أن الرئيس الأمريكي يدفع بحلول منطقية للنزاع في الشرق الأوسط ، مبينا أن النقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيركز على تدمير حركة حماس ومستقبل المنطقة.

وأضاف :" يجب النظر بشكل واقعي إلى الجدول الزمني لإعادة إعمار غزة ، ونعتقد أن الجدول الزمني لإعادة إعمار غزة سيستغرق 10 أو 15 عاما.

وبين أن الإدارة الأمريكية تتطلع للشركاء في المنطقة للمساعدة بتحديد الأماكن التي سيتوجه إليها النازحون من غزة ، مشيرا الي أنه سيلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الخميس بفلوريدا لمناقشة اتفاق غزة.

ويتكوف : الصفقة معقدة

بدوره قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن مسألة المكان الذي سيذهب إليه الفلسطينيون مسألة كبيرة وهذا ما نعمل على حله ، ونركز على التأكد من اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة تماما كما ينبغي أن تكتمل.

وتابع :" نحاول التوصل إلى نتائج جيدة في المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ، والصفقة معقدة وهناك العديد من العوامل التي ينبغي أخذها بالاعتبار".

وأوضح وتيكوف ان غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في 5 أعوام كما تنص المرحلة الثالثة.

وقال :" نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة ، ونريد التأكد من تنفيذ المرحلة الأولى".

وأكد وتيكوف أن الاتفاق الحالي وبنوده وضعت من قبل الإدارة السابقة وهناك بعضها كالمرحلة الثالثة يحتاج إعادة نظر ، ونحاول التوصل لترتيبات المرحلة الثانية والرئيس أشار إلى أن المرحلة الثالثة ستكون مستحيلة بالوقت الراهن".

المصدر : وكالات