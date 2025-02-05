واشنطن تنشر مذكرة بشأن عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، أن الرئيس دونالد ترامب قرر تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو قائمًا بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفيما يلي نص المذكرة كما وصلت "سوا":

وزارة الخارجية الأمريكية

تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو قائمًا بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

مذكرة إعلامية

مكتب المتحدث الرسمي

3 شباط/فبراير 2025

لقد انحرفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لفترة طويلة عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تعزيز المصالح الأميركية في الخارج بشكل مسؤول، وقد أصبح من الواضح تمامًا الآن أن أجزاءً كبيرة من التمويل المقدم للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة.

وكخطوة مؤقتة نحو اكتساب السيطرة والفهم الأفضل لنشاط الوكالة، قام الرئيس دونالد جيه ترامب بتعيين وزير الخارجية ماركو روبيو قائمًا بأعمال مدير الوكالة.

وقام الوزير روبيو الآن أيضا بإخطار الكونغرس بأن مراجعة أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال المساعدات الخارجية جارية مع التركيز على إعادة التنظيم المحتملة.

وبينما نقوم بتقييم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتأكد من أنها تتماشى مع أجندة ’أميركا أولا‘ وجهود وزارة الخارجية، سنواصل حماية مصالح الشعب الأميركي وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب.

المصدر : وكالات