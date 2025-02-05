إيقاف 7 إرهابيين في الجزائر

أوقفت قوات من الجيش الجزائري 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة، وحجزت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 314 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية في قوارب تقليدية الصنع.

ومن جهة أخرى، عُقد في لندن الحوار الثاني بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان خلال الحوار مجموعة واسعة من قضايا مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييمات المشهد المتطور للتهديدات الإرهابية، إضافة إلى التأكيد على التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.