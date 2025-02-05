ولي العهد وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب جلالة الملك عن ترحيبه بما صدر عن المملكة من مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
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