رئيس مجلس النواب الأمريكي يشيد باقتراح ترامب حول غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

على وقع التنديدات الدولية والعربية التي فجرتها تصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير أهل غزة والسيطرة على القطاع الفلسطيني، أشاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون اليوم الأربعاء باقتراح دونالد ترامب.

وقال خلال مؤتمر صحافي أسبوعي إن الجمهوريين في مجلس النواب “سيؤيدون” ترامب في مبادرته، وفق رويترز.

كما أضاف أنه سيناقش مسألة غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يجتمع الاثنان في مبنى الكابيتول غداً.

يأتي ذلك فيما صرح مستشار الأمن القومي، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة “سي بي أس” الأميركية بوقت سابق اليوم، أن “مقترح الرئيس الأميركي يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة لغزة من أجل التوصل إلى حلول أخرى”، في إشارة إلى مصر والأردن.

وأردف أن تلك الأفكار “ستدفع المنطقة بأكملها إلى تقديم حلولها الخاصة.”

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