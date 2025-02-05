شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: الجميع يحبون مقترحي بشأن غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رغم التنديدات الدولية والعربية التي فجرتها فكرته، أكد الرئيس الأمركيي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن “الجميع يحبّون” مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير سكان القطاع.

حيث قال الملياردير الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال بشأن ردود الفعل على فكرته إن “الجميع يحبّونها”، وفق فرانس برس.

وبوقت سابق اليوم، صرح مستشار الأمن القومي، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة “سي بي أس” الأميركية، أن “مقترح الرئيس الأميركي يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة لغزة من أجل التوصل إلى حلول أخرى”، في إشارة إلى مصر والأردن.

كما أردف أن تلك الأفكار “ستدفع المنطقة بأكملها إلى تقديم حلولها الخاصة.”

“غير واقعي”

إلى ذلك، اعتبر أن من يرفض هذا المقترح لا يملك رؤية واقعية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن القول “بإمكانية إعادة إعمار وبناء القطاع الفلسطيني المدمر بينما الناس يقيمون هناك هو أمر غير واقع”.

حل من رام الله

من جهته، اقترح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات لـ”العربية/الحدث”، تطبيق المواثيق والقرارات الأممية حول القضية الفلسطينية.

وقال من رام الله: “أقترح على ترامب أن يعود 70% من سكان قطاع غزة الذين هجروا أصلاً من أراضيهم الفلسطينية المحتلة إليها!”.

يشار إلى أن الفكرة الصاعقة التي اقترحها ترامب تضرب عرض الحائط بعقود من السياسة الأميركية المتبعة في المنطقة، والمتمسكة بحل الدولتين، لاسيما أنه أشار أكثر من مرة إلى أن بلاده مستعدة للاستيلاء على غزة ونقل الفلسطينيين إلى مناطق أخرى بشكل دائم.

ما أثار بحراً من الانتقادات، لاسيما أن أغلب الدول العربية أكدت مراراً وتكراراً تمسكها بحل الدولتين ورفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، في مقدمتها مصر والأردن والسعودية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط