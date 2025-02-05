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خلافات عميقة.. الأرجنتين تعتزم الانسحاب من "الصحة العالمية"

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د ب أ- بوينس ايرس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الرئيس الأرجنتيني اليميني الشعبوي خافيير ميلي، إن الأرجنتين ستنسحب من منظمة الصحة العالمية بسبب سوء التعامل مع جائحة فيروس .
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، أن الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة الأممية.

خلافات عميقة

وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل ادورني في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس خافيير ميلي وجه وزير الخارجية جيراردو ويرثين بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية".
ومثل ترامب، قال المتحدث باسم ميلي إن الحكومة الأرجنتينية لديها خلافات عميقة مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باستجابتها لجائحة فيروس كورونا.
وقال ادورني "نحن الأرجنتينيون لن نسمح لأي منظمة دولية بأن تتدخل في سيادتنا وبالتاكيد في صحتنا".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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