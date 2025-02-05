شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني وسفير أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار تعزيز التعاون المشترك استقبل السيد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، وزير السياسة الزراعية في دولة أوكرانيا، وسفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما من المستثمرين حيث ضم الوفد عدد من كبار الشركات العالمية في تجارة الاقماح و الزيوت و الدواجن، وذلك بمقر الجهاز بالدلتا الجديدة .

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والحبوب و مجالات أخرى، حيث تم بحث آفاق زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الزراعية بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الثنائية .



واصطحب الدكتور بهاء الغنام، الوفد الأوكراني في جولة ميدانية شملت تفقد الأراضي الزراعية، المحاصيل المختلفة، الثروة الحيوانية، والمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض أحدث التقنيات الزراعية والمشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الزراعي .

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.