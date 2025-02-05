المملكة تدعم مشروع بناء وتجهيز مركز القلب في أوغندا

شارك الصندوق السعودي للتنمية، ممثلًا في المدير العام لعمليات إفريقيا محمد بن عدهان الشمري، في وضع حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز مركز القلب في العاصمة الأوغندية كامبالا، ويسهم الصندوق في تمويله بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة 30 مليون دولار، بحضور دولة رئيسة وزراء جمهورية أوغندا روبينا نبانجا؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا محمد بن خليل فالوده.

ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية لعلاج المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية للقلب والأوعية الدموية في معهد القلب بجمهورية أوغندا بسعة 222 سريرًا طبيًا، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة، وتدريب الكفاءات الصحية في مجالات الرعاية الطبية للقلب والأوعية الدموية، كما يشمل المشروع إنشاء المبنى الطبي الرئيس، ومركز الأبحاث ومبنى سكن الأطباء، وتوريد أحدث الأجهزة الطبية والتقنية، إذ سيستفيد من المشروع أكثر من 62.400 نسمة، إضافة إلى تحفيز نمو الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع الرعاية الصحية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 1975م لجمهورية أوغندا، الدعم لتمويل وتنفيذ (8) مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة حوالي 97 مليون دولار، إضافة إلى منحة ضمن البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا بقيمة 4 ملايين دولار، للإسهام في تعزيز المشاريع التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى النمو والازدهار في جمهورية أوغندا.