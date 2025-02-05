شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

توقيف المهاجرين

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي على متنها أكثر من 100 مهاجر هندي غير نظامي رحّلتهم الولايات المتحدة، حطّت في شمال الهند الأربعاء.وبحسب وسائل إعلام هندية، كانت الطائرة تقل 104 مهاجرين لكن لم تعلق نيودلهي أو واشنطن على عملية الترحيل هذه.وقال متحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في الهند إنّ واشنطن "تفرض احترام حدودها وتعزز قوانين الهجرة وتطرد المهاجرين غير النظاميين".وتم توقيف آلاف المهاجرين غير النظاميين منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.وتقول السلطات إنّ حوالي 11 مليون شخص يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، هربا من العنف أو الصعوبات الاقتصادية في بلدانهم.وبعد يومين من تنصيب ترامب أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، أن بلاده مستعدة لإعادة مواطنيها الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.