شكرا لقرائتكم خبر عن ثلثا سكان سانتوريني يغادرون الجزيرة في ظل استمرار الزلازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر، اليوم الأربعاء، ثلثا سكان جزيرة سانتوريني التي يبلغ عددهم 16 ألف شخص، إلى البر الرئيسي اليوناني في ظل استمرار الهزات الارتدادية التي ضربت البلاد طوال الـ13 يومًا الماضية.

وقالت قناة "اي ار تي نيوز" الإخبارية إن الشرطة كثفت دورياتها بالشوارع الخاوية بالجزيرة خوفا من حدوث أعمال نهب.

وزادت وزارة الحماية المدنية عدد خدمات الطوارئ في الجزر المتضررة وهي سانتوريني وأيوس وأمورجوس وآنافي.

وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس مارينكايس إن رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ وكلاب البحث متواجدون على الأرض، وكذلك الحال مع موظفي شركات الكهرباء التي يمكن أن تشغل مولدات كبيرة في حال حدوث انقطاع كهربائي بعد وقوع زلزال قوي.

واستمرت الزلازل من، مساء الثلاثاء، على فترات متقطعة تتراوح ما بين دقيقة و15 دقيقة.