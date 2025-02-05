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أكرم القصاص: الحروب تبدأ بقصف العقول.. والأمر فى المنطقة أصبح أكثر تعقيدا

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أكرم القصاص: الحروب تبدأ بقصف العقول.. والأمر فى المنطقة أصبح أكثر تعقيدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأربعاء، 05 فبراير 2025 07:21 م

 

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن قضية الوعي أصبحت الآن أكثر أهمية من عقود وسنوات سابقة، موضحا أن الحروب على العقل بالشائعات موجودة طوال الوقت، ولكن السنوات الأخيرة أصبح التلاعب في الوعي والعقول مؤثرا للغاية.

 

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن ما يحدث من حرب شائعات خلال السنوات الأخيرة يتطلب أن كل إنسان يمتلك الأدوات التي يستطيع من خلالها التعامل مع هذه الشائعات، موضحا أن الحروب بشكل عام تبدأ بقصف العقول والتأثير عليها بالأكاذيب والأمر أصبح أكثر تعقيدا.

 

وتابع: "الرئيس السيسي دائما ما يقول أن الشعب المصري بوعيه أفسد الكثير من المخططات وهو شعب قديم وعنده وعي"، لافتا أن هناك بعض الأطراف الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل لقب النُخبة ولكنها فيما يتعلق بقضية غزة والتهجير كانت تتبنى وجهة النظر الصهيونية، وتطالب بفتح المعابر بزعم دخول المساعدات ورفض مصر التعامل معهم، والآن علموا أن مصر بإغلاق المعابر كانت تحمي القضية الفلسطينية من التصفية".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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