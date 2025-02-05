شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الحروب تبدأ بقصف العقول.. والأمر فى المنطقة أصبح أكثر تعقيدا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن قضية الوعي أصبحت الآن أكثر أهمية من عقود وسنوات سابقة، موضحا أن الحروب على العقل بالشائعات موجودة طوال الوقت، ولكن السنوات الأخيرة أصبح التلاعب في الوعي والعقول مؤثرا للغاية.

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن ما يحدث من حرب شائعات خلال السنوات الأخيرة يتطلب أن كل إنسان يمتلك الأدوات التي يستطيع من خلالها التعامل مع هذه الشائعات، موضحا أن الحروب بشكل عام تبدأ بقصف العقول والتأثير عليها بالأكاذيب والأمر أصبح أكثر تعقيدا.

وتابع: "الرئيس السيسي دائما ما يقول أن الشعب المصري بوعيه أفسد الكثير من المخططات وهو شعب قديم وعنده وعي"، لافتا أن هناك بعض الأطراف الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل لقب النُخبة ولكنها فيما يتعلق بقضية غزة والتهجير كانت تتبنى وجهة النظر الصهيونية، وتطالب بفتح المعابر بزعم دخول المساعدات ورفض مصر التعامل معهم، والآن علموا أن مصر بإغلاق المعابر كانت تحمي القضية الفلسطينية من التصفية".