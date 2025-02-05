شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مصر صامدة على ثوابت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتورعصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تُعدّ واحدة من أكثر التصريحات الصادمة التي تتعدى على حقوق الإنسان وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار خليل إلى أن هذه التصريحات تصل إلى حد محاولة فرض سيطرة أمريكية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى "منتجع ترفيهي"، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وشرعية الحقوق الفلسطينية.

وأضاف خليل، في إطار متابعته لتصريحات ترامب أن موقف مصر يظل صلبًا ولا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر نجحت في خلق رأي عام عربي ودولي موحد يدعم هذا الموقف، حيث وقف الملوك والرؤساء جنبًا إلى جنب مع مصر في الدفاع عن حق فلسطين؛ مشيداً بدعم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية ودول الشرق الأقصى، بما في ذلك الصين وروسيا، والتي تؤكد جميعها على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد خليل في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، أن ما يصرح به ترامب يتناقض تمامًا مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن لهجة ترامب تحمل غرورًا وكبرياءً غير مبررين، خاصةً عند قوله: "مصر والأردن يقولون لا لبايدن، أما أنا فلا". وردّ خليل بقوة: "مصر دولة قوية وقادرة على قول لا لأي كان، مهما كانت قوته، طالما أن الأمر يتعلق بثوابتها الوطنية أو قضاياها المصيرية، وعلى رأسها الدفاع عن حدودها ودعم القضية الفلسطينية".

واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار قائلا:" ان الإدارة المصرية والعربية ستظل دائمًا صامدة في مواقفها، ولن تتردد في قول كلمتها دفاعًا عن الحقوق العربية والإنسانية، مهما كانت الضغوط أو التحديات".