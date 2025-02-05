استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة وعمليات هدم واسعة في أريحا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشوكة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي مدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية منازل في منطقة عقبة جبر، وشردت سكانها، فيما واصل عشرات المستوطنين، توسيع بؤرة استيطانية قرب قرية الجفتلك شمال المدينة، في ظل اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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