شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: إسرائيل ملتزمة بالسماح بالنفاذ الآمن للمساعدات بموجب القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قالت إيناس حمدان مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، أنهم يقدمون جميع الخدمات الأساسية واللوجيستية للفلسطينيين بدعم من الدول العربية والأجنبية.

وأضافت خلال ندوة لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مع السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، تحت عنوان "العلاقات المصرية النرويجية.. شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك"، أن أحد أهم الموارد الأساسية لمنظمة الأونروا هو تبرعات الدول الصديقة مثل الكويت والإمارات وقطر والنرويج، التي تعد مساهم كبير في عمليات المساعدات.



وأكملت أنه لابد من التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الدولى الإنسانى بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق فى كل المناطق بقطاع غزة، حيث أن الأونروا مسئولة عن تعليم قرابة 300 ألف طفل في غزة.