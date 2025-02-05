شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يدعو المجتمع الدولى للتصدى لمخططات تصفية القضية الفسلطينية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، رفضه القاطع لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى فى البيت الأبيض؛ بشأن التهجير القسرى أو الطوعى للفلسطينيين إلى مصر والأردن ودول أخرى؛ وضم الضفة الغربية لإسرائيل والسيطرة الأمريكية على قطاع غزة؛ مؤكدا أن الضغوط الأمريكية تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة الإنسانية والحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، أن موقف مصر، قيادة وشعبا، راسخ وثابت وداعم للشعب الفلسطينى فى نضاله المستمر لنيل حقوقه المشروعة؛ ورافض لأى محاولات لفرض حلول غير عادلة تتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى ومع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد منذ بداية الأزمة رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأن حقوق الشعب الفلسطينى ليست قابلة للتفاوض أو المساومة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن دعوة الرئيس الأمريكى إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل والسيطرة على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين؛ هى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه التاريخية والشرعية فى أرضه ووطنه.

وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن أى حل للصراع فى المنطقة يجب أن يرتكز على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رئيس حزب الحرية المصرى؛ الدول العربية والمجتمع الدولى إلى الوقوف بحزم ضد أى محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطينى، وضرورة تفعيل الجهود الجادة لإحياء عملية السلام العادلة والشاملة، التى تحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال.