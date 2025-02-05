ستارمر: الحل بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إنه "يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم" بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غزة.

في أسئلة رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس العموم، اليوم الأربعاءـ سُئل السير كير عن اقتراح ترامب، الذي اقترح أن الولايات المتحدة يمكن أن تحول غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقد لاقت الفكرة إدانة واسعة النطاق، حيث رفضت حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وفرنسا الخطة.

وقال السير كير الذي سيلتقي الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل، إن حكومة المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

سؤال إد ديفي

وخلال أسئلة رئيس الوزراء، قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين السير إد ديفي "لقد شعر الكثير منا بالقلق" لسماع تعليقات الرئيس ترامب ووصف بيانه بأنه "خطير". وسأل السير إد رئيس الوزراء عما إذا كان سيعرض مخاوفه على البيت الأبيض.

وردًا على ذلك، قال السير كير إن القضية الأكثر أهمية هي استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل وحماس.

وقال رئيس الوزراء "هذا يعني أن الرهائن المتبقين سيخرجون والمساعدات التي تشتد الحاجة إليها ستذهب إلى غزة بالسرعة وبالكميات المطلوبة".

الرهينة داماري

وقال إنه تأثر بالصور الأخيرة لإطلاق سراح إميلي داماري، وهي امرأة بريطانية إسرائيلية احتجزتها حماس كرهينة لمدة 15 شهرًا، وآلاف الفلسطينيين يسيرون إلى منازلهم عبر أنقاض غزة.

وقال ستارمر للنواب في مجلس العموم: "يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء على الطريق إلى حل الدولتين".

وأكد رئيس الوزراء "تحتاج المملكة المتحدة إلى توضيح أنه يجب رفض هذه المقترحات، وأننا ندعم القانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".