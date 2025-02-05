شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد جلسة نقاشية عبر "X" بمشاركة ممثلى الأحزاب لمناقشة تصريحات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية أونلاين عبر منصة "X" لمناقشة تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة بشأن احتلال بلاده لغزة وتهجير الفلسطينيين، والتى أثارت حفيظة المصريين، مع الرفض الرسمى للدولة المصرية لمخطط التهجير.

تأتي هذه الندوة تأكيداً للدور المهم للقوى السياسية في مصر لدعم قرار الإدارة المصرية ورفضا لمقترح التهجير، واستكمالا لما قامت به بعض القوى السياسية بالمشاركة بالوقفة الاحتجاجية أمام معبر رفح تعبيراً عن الرفض المصرى، وتناقش تداعيات هذه التصريحات.

ويدير الحوار خلال الجلسة كلا من طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقي شاهين، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة النقاشية كل من فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وتيسير مطر، رئيس حزب ارادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلاقات الدولية والمحلل الفلسطيني، والنائب أحمد قناوي، عضو التنسيقية، ممثلا عن حزب العدل، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وهشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة.