شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: لا بد من تضافر الجهود لمواجهة خطر الرئيس الأمريكى وتصريحاته والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن هنالك خطه استعمارية أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غزة ونحن كنقابه الصحفيين نرفض مثل هذه التصريحات ولا بد من أخذ موقف ضد تلك التصريحات المجنونة .

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مع السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة وإيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة تحت عنوان "العلاقات المصرية النرويجية.. شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك"،

وأشار نقيب الصحفيين أن الوضع الحالي يتطلب تضافر كافه الجهود لمواجهه خطر الرئيس الأمريكي و تصريحاته التي يحاول من خلالها السيطرة علي كل شئ ،مؤكدا أننا لن نصل لهذا الحل برفض تلك المحاولات الاستعمارية الا بالوعي و الجهود المشتركه بين كل القوي ، لانه عند تصاعد الأمور الي زروتها لا بد من قوي فاعله وخلق تكتلات فعاله في هذا العالم .

