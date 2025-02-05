شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومي: تصريحات ترامب تعكس المؤامرة مع الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول تهجير سكان غزة تعكس مرة أخرى حجم التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاكتراث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عدوان مستمر.

وأكد روفائيل في بيان له، ان الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم ليس فقط استفزازيًا، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة لشرعنة التطهير العرقي بأسلوب فج يتجاهل كل القيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

ولفت روفائيل، أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لبعض القوى الدولية التي تسعى إلى فرض حلول قسرية لا تخدم سوى الاحتلال، دون أي اعتبار لمصير ملايين الفلسطينيين الذين يتشبثون بأرضهم رغم كل الظروف القاسية.

وأوضح روفائيل، أن الموقف المصري جاء واضحًا وحاسمًا في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، حيث أكدت القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال فرض واقع جديد في غزة يكون على حساب الأمن القومي المصري أو على حساب حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي، أن هذا الموقف لم يكن مجرد تصريح دبلوماسي، بل جاء مدعومًا بتحركات عملية تؤكد أن مصر تقف سدًا منيعًا أمام أي مخطط يسعى لتصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى.