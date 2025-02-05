شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة:قضية فلسطين غير قابلة للمساومة وشعبها لن يقبل بانتقاص حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

أدان هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التصريحات الصادرة خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن ما تم الإعلان عنه يعكس استمرار المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول غير عادلة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد العزيز، أن التصريحات التي صدرت في هذا المؤتمر تتناقض بشكل واضح مع قرارات الشرعية الدولية، وتُعد استمراراً لنهج الانحياز الكامل لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة، مضيفا: "هذه المحاولات لن تحقق أهدافها، لأن القضية الفلسطينية ليست قابلة للمساومة، والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه التاريخية، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار هشام إلى أن مصر ترفض أى محاولات لفرض واقع جديد يتجاوز أسس عملية السلام، مشدداً على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر حل عادل وشامل، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويمنح الفلسطينيين حقوقهم كاملة، مشيدًا ببيان الخارجية السعودية الذي أبدى رفضه لتصريحات ترامب وتأكيده للموقف المصري الرافض لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أحرار العالم إلى الوقوف ضد تلك التوجهات التي تناقض المنطق وحقائق التاريخ وتتعارض مع القانون الدولي، مضيفا: "المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتصدي لهذه المحاولات، والعمل بجدية نحو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تضمن تحقيق حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة."